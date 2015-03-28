Корректировка статей

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт71 заявка2121 просмотр

Необходима корректировка 15 статей различной тематики (в основном это статьи о том, как выбрать товары, одежду, технику, статьи финансовой тематики).

Тексты — переводы на русский с английского, нужна качественная корректировка (чтобы тексты были читабельны, уникальны).

Статьи должны быть уникальны (по text.ru не менее 80%)

Статьи небольшие. Оплата за 15 статей 200 руб.

Оплата только на webmoney

Заказ нужно выполняить в течение 3-4 дней.

9 лет назад
JustPositive
Инна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров