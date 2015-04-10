Migmig

Дмитрий Шинко Migmig

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
olga485
Ольга 
30 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Рерайтер новостей
Всё прошло хорошо :)
Все отлично
Ответный отзыв
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Перевод текстов в формат html
Замечательный во всех отношениях заказчик! Четко поставленная задача, шикарный онлайн, предоплата и полная оплата без проблем. Абсолютно адекватный и порядочный человек. Рекомендую к сотрудничеству!
Человек знает свое дело, задача была выполнена оперативно, раньше сроков. Приятно работать с такими специалистами.
Ответный отзыв
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта кредитного агенства
Заказчик супер, оплата в срок. Уже присупули к другому проекту
Знает свое дело. Все четко и в срок. Результатом полностью доволен.
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Текст на главную страницу
Дмитрий - компетентный и ответственный заказчик, который ценит качество. В общении - вежлив. Оплата - согласно договоренности. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный специалист, мастер своего дела. Поставленные задачи были выполнены в срок и полностью соответствовали ожиданиям.
Ответный отзыв