Необходимо сделать простой лендинг, без форм сбора информации, только для переадресации. Рассматриваются только заявки с портфолио. Бюджет по согласованию, оплата безопасная сделка.
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть подготовленный SSL сертификат его необходимо установить на сервер Бюджет по согласованию оплата безопасная сделкаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать php скрипт с клиентской частью для автоматической авторизации и активации аккаунтов социального сервиса через браузер. Так же интеграция методом get post. Оплата безопасная сделка, бюджет по согласованию.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна простая прога. Функционал, авторизация по логину паролю в многопоточном режиме под прокси, далее активация по смс, через api http://sms-activate.ru/index.php?act=api Оплата безопасная сделка, бюджет по согласованию.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо поднять прокси на моем сервере. Оплата безопасная сделка, бюджет по согласованиюВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна Программа редактор описания аккаунта в инстаграм, простая версия без генерации ключей, все данные доступны через браузер. Спецификация, нужна многопоточность, работа с прокси, работа с csv (2 поля со списками информации) Необходимо заполнение полей ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $30
Создание программы наполнения инстаграм, функционал: добавление фото в ленту в много поточном режиме до 1000 аккаунтов сразу. работа с прокси. Загрузка аватара и информации не входитВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо загрузить фото в 100 instagram аккаунтов. Фото, описание и аккаунты прилагаются, искать, регистрировать не надо, только загрузка. Срок максимум сутки-двое. Напишите в личку, срок и цену за которую готовы взяться. Оплата безопасная сделка.Редактирование и Корректура38 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим скрипт для наполнения (добавление текста, фото профиля, фото в ленту) сразу нескольких аккаунтов Instagram. За подробностями в пм. Бюджет по согласованию, оплата безопасная сделкаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно пройти модерацию в яндекс директ. adwords. Настройка кампании, подборка ключевых слов, создание объявлений и прохождения модерации. Приветствуются опытные фрилансеры в этой сфере. Бюджет по согласованию.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима качественная, интересная статья, не рерайт, без ключей. Тематика финансы, сбережения, банки, мфо финансовая грамотность, экономия. Главное условие статья должна быть уникальной и интересной для чтения. 1000-2500 знаков Бюджет по согласованию, оплата безопасная сделка.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо продвижение и раскрутка группы в топ. Рассматриваются заявки только с большим опытом и портфолио выполненных подобных работ. Бюджет по согласованию оплата безопасная сделкаСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим скрипт , формирующий и отправляющий из csv, url запросы методом "get". Опции, автоматический запуск по времени, обработка определенного количества в сутки. Бюджет согласовывается, оплата безопасная сделка.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать приложения по типу, http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/talk-to-someone/20a14042-4b62-4ae3-a721-b900211de16b http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/talk-to-someone/7fc15a43-a76b-429b-aab1-bb69ada67294 Интересует цена реализации на платформах android, windows, ios Бюджет по согласованию, оплата безопасная сделка.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать и наполнить группу в контакте. Оплата безопасная сделка. Плюсом будет имевшийся опыт, бюджет по согласованию. Оплата безопасная сделка.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо установить и настроить, сервер для отправки клиентам массовых информационных рассылок. Бюджет по согласованию. Оплата только безопасная сделка.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить переадресацию с домена domen1.com на другой domen2.com, с сохранением в адресной строке domen1.com Бюджет по согласованию, только безопасная сделкаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо реализовать на PHP механизм, позволяющий отгружать базу данных находящуюся в csv, методом пост запросов на url. Детальные требования к скрипту прикреплены. Бюджет по согласованию. Оплата только безопасная сделка.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Написание утилиты на языке Autoit, для автоматизации запросов к БД. Бюджет по согласованию, только безопасная сделка.Тестирование ПО5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима верстка страницы оплаты с простыми формами для заполнения о клиенте, и интеграция данных страниц с платежкой payanyway.ru или interkassa. Подробное описание: клиент выбирает продукт на сайте переходит на данную страницу заполняет о себе информацию ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад