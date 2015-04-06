Нужен литературный редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт17 заявок408 просмотров

Есть расшифровка аудио и видеозаписи вебинара.

Нужен человек, который ее отредактирует до уровня книги для издания.

Тема - антикризисные инновации в бизнесе.

Жду ваших заявок с расценками на подобную работу. Желательны примеры.

Спасибо!

10 лет назад
permesso
Петров 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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