Вопрос-ответ, копирайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок365 просмотров

Нужно написать 10–15 постов в стиле вопрос-ответ. Копирайт.

Для сайтов По достопримечательностям Украины http://invtur.com.ua/ и России http://29frs.ru/

Вопрос ответ в стиле http://otvet.mail.ru/

Покажите пару примеров Ваших ответов либо вопросов, если Вы что-то писали на этом сервисе otvet.mail.ru

Это приветствуется при выборе исполнителя.

10 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров