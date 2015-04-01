Редактирование английского текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок197 просмотров

Необходимо отредактировать текст написанный по англ. Тематика: описание веб приложения. Уровень написанного текста – низкий.

На данный момент необходимо 1 стр А4 – срочно. Еще есть 3 стр – но не горит.

Под конец месяца еще будет ок. 5.

Количество не большое, но каждый месяц (примерно до 10 страниц) – поэтому еще человека для постоянного сотрудничества.

Оплатить могу только через PayPal.

Сообщите пожалуйста примерную стоимость за страницу.

10 лет назад
llaass
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров