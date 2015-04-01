Необходима корректировка 15 статей различной тематики (в основном это статьи о том, как выбрать товары, одежду, технику, статьи финансовой тематики). Тексты — переводы на русский с английского, нужна качественная корректировка (чтобы тексты были читабельны, ...
Редактирование английского текста
Необходимо отредактировать текст написанный по англ. Тематика: описание веб приложения. Уровень написанного текста – низкий.
На данный момент необходимо 1 стр А4 – срочно. Еще есть 3 стр – но не горит.
Под конец месяца еще будет ок. 5.
Количество не большое, но каждый месяц (примерно до 10 страниц) – поэтому еще человека для постоянного сотрудничества.
Оплатить могу только через PayPal.
Сообщите пожалуйста примерную стоимость за страницу.
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