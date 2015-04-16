Требуется регистрация сайта в каталогах по готовой базе

Привести статью к удобочитаемому виду https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA Выделить подразделы, как это сделано на других материалах чтобы выглядело хотя бы как здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA Все правки нужно производить в викиформате. По вопросам в личку.