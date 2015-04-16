Необходима корректировка 15 статей различной тематики (в основном это статьи о том, как выбрать товары, одежду, технику, статьи финансовой тематики). Тексты — переводы на русский с английского, нужна качественная корректировка (чтобы тексты были читабельны, ...
Требуется регистрация сайта в каталогах по готовой базе
Требуется зарегистрировать сайт в каталогах по готовой базе (122 сайта) с возможным поиском дополнительных сайтов (если не получится нужное количество активных ссылок). Отчетность в виде не менее 120 активных ссылок на зарегистрированную компанию.
Срок сдачи: 12.04.15 - !!! стучить в скайп или пишите сообщения !!!
Оплата:
Регистрация компании в справочнике / каталоге - 20 рублей за 1 сайт
Поиск рабочих сайтов по объявлениям/справочникам/каталогам с регистрацией в нем - 30 рублей за 1 сайт
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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