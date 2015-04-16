Требуется регистрация сайта в каталогах по готовой базе

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен10 заявок222 просмотра

Требуется зарегистрировать сайт в каталогах по готовой базе (122 сайта) с возможным поиском дополнительных сайтов (если не получится нужное количество активных ссылок). Отчетность в виде не менее 120 активных ссылок на зарегистрированную компанию.

Срок сдачи: 12.04.15 - !!! стучить в скайп или пишите сообщения !!!

Оплата:

Регистрация компании в справочнике / каталоге - 20 рублей за 1 сайт

Поиск рабочих сайтов по объявлениям/справочникам/каталогам с регистрацией в нем - 30 рублей за 1 сайт

10 лет назад
Astoniaco
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$40
6 дней
Понравился подход к работе, сделал качественно как и договаривались. Не боится трудностей - рекомендую! С уважением, Артем.
Очень приятно работать с Артемом. Высылает подробные ТЗ. Оплачивать работу быстро. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад