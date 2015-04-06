Заполнение таблицы информацией с сайтов

Добрый день!

Требуется заполнить таблицу информацией с сайтов (шаблон с примерами есть, высылаются исполнителю): в соответствующие ячейки разместить текст. Направление работы - отзывы потребителей.

Источники информации:

1. http://otzovik.com/

2. http://irecommend.ru/

3. http://ekaterinburg.flamp.ru/

Раздел:

Пластиковые окна, профиль для пластиковых окон. Фламп: компании, занимающиеся пластиковыми окнами.

Требования к отзыву:

Отзыв должен касаться опыта приобретения окна. Отзывы от "профессионалов" (типа "я столько-то лет проработал в оконной компании и теперь расскажу всю правду"), по поводу знакомых/друзей (типа "а вот мои друзья недавно устанавливали и они говорят..."), если продажа не состоялась (типа "был в компании, не понравилось, не купил"), фейковые отзывы (если это - единственный отзыв человека, рассказывающий исключительно про преимущества без подробностей личного опыта) - НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

Оформление информации:

Исходя из отзыва, можно добавлять столбы с параметрами.

В ячейка параметра должна быть записана ЦИТАТА из отзыва - никаких переформулировок!

Цвет у параметров: зелёный - если человек остался доволен,

красный - если человек остался НЕ доволен,

желтый - если человек формулирует отзыв об этом параметре КАК СОВЕТ.

ВСЕГО требуется не более 300 отзывов. СТОИМОСТЬ ЗА КАЖДЫЙ - 7 рублей.

ВНИМАНИЕ! Требуется ответственный исполнитель, ошибки в данной работе недопустимы! Если в работе будет более 10 ошибок - работа принята не будет. Лучше первые 2-3 отзыва прислать для проверки.

ОПЛАТА - любым удобный способом: на карту Сбербанка, переводом, Яндекс.Деньги.