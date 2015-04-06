Необходима корректировка 15 статей различной тематики (в основном это статьи о том, как выбрать товары, одежду, технику, статьи финансовой тематики). Тексты — переводы на русский с английского, нужна качественная корректировка (чтобы тексты были читабельны, ...
Заполнение таблицы информацией с сайтов
Добрый день!
Требуется заполнить таблицу информацией с сайтов (шаблон с примерами есть, высылаются исполнителю): в соответствующие ячейки разместить текст. Направление работы - отзывы потребителей.
Источники информации:
3. http://ekaterinburg.flamp.ru/
Раздел:
Пластиковые окна, профиль для пластиковых окон. Фламп: компании, занимающиеся пластиковыми окнами.
Требования к отзыву:
Отзыв должен касаться опыта приобретения окна. Отзывы от "профессионалов" (типа "я столько-то лет проработал в оконной компании и теперь расскажу всю правду"), по поводу знакомых/друзей (типа "а вот мои друзья недавно устанавливали и они говорят..."), если продажа не состоялась (типа "был в компании, не понравилось, не купил"), фейковые отзывы (если это - единственный отзыв человека, рассказывающий исключительно про преимущества без подробностей личного опыта) - НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
Оформление информации:
Исходя из отзыва, можно добавлять столбы с параметрами.
В ячейка параметра должна быть записана ЦИТАТА из отзыва - никаких переформулировок!
Цвет у параметров: зелёный - если человек остался доволен,
красный - если человек остался НЕ доволен,
желтый - если человек формулирует отзыв об этом параметре КАК СОВЕТ.
ВСЕГО требуется не более 300 отзывов. СТОИМОСТЬ ЗА КАЖДЫЙ - 7 рублей.
ВНИМАНИЕ! Требуется ответственный исполнитель, ошибки в данной работе недопустимы! Если в работе будет более 10 ошибок - работа принята не будет. Лучше первые 2-3 отзыва прислать для проверки.
ОПЛАТА - любым удобный способом: на карту Сбербанка, переводом, Яндекс.Деньги.
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