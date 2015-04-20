Презентация word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен10 заявок299 просмотров

Требуется срочно оформить презентацию в powerpoint

Нужен человек, с кем можно будет связаться по телефону

PowerPoint
10 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sasghu
32 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$32
1 день
Все сделано отлично
понравилось работать с этим заказчиком,рекомендую

Заявки фрилансеров

sasghu
32 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад