Нужен корректор текстов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт27 заявок491 просмотр

Есть лендинги и письма в них надо внести корректировки. Что-бы текст приобрел грамотный продающий характер. Тематика ветеринарные услуги.

10 лет назад
timmyjork
Артём 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров