Отредактировать описания и аннотации к видео YOUTUBE

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Мне нужна Ваша помощь в оформлении роликов на youtube. Есть около 70 видео. Нужно изменить описания к ним (по шаблону), добавить/исправить аннотации (по 3-5 на каждое видео со ссылками на другие видео и сайт), добавить подсказки (по 1-3 на видео-ссылки на другие видео и сайт). Крайне желательно, чтобы исполнитель имел опыт работы с видео на youtube.

Пишите предложения по срокам и цене.