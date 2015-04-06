Отредактировать описания и аннотации к видео YOUTUBE

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок307 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Мне нужна Ваша помощь в оформлении роликов на youtube. Есть около 70 видео. Нужно изменить описания к ним (по шаблону), добавить/исправить аннотации (по 3-5 на каждое видео со ссылками на другие видео и сайт), добавить подсказки (по 1-3 на видео-ссылки на другие видео и сайт). Крайне желательно, чтобы исполнитель имел опыт работы с видео на youtube.

Пишите предложения по срокам и цене.

10 лет назад
Pani_Sukharska
Екатерина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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