Собрать прайсы поставщиков/торгующих компаний

Нужно собрать максимальное кол-во прайсов поставщиков металлорежущего инструмента.

Язык прайса: Русский (компании могут быть на территории рф, снг и других - значения не имеет).

В результате хочу видеть архив с файлами, в которых название файла = названию поставщика, а в прайсе будет присутствовать номенклатура металлорежущего инструмента (давность прайса не более месяца).

Дедлайн 08.04.2015 в 11 часов по мск.

Условия предлагайте.