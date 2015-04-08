Собрать прайсы поставщиков/торгующих компаний

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки197 просмотров

Нужно собрать максимальное кол-во прайсов поставщиков металлорежущего инструмента.

Язык прайса: Русский (компании могут быть на территории рф, снг и других - значения не имеет).

В результате хочу видеть архив с файлами, в которых название файла = названию поставщика, а в прайсе будет присутствовать номенклатура металлорежущего инструмента (давность прайса не более месяца).

Дедлайн 08.04.2015 в 11 часов по мск.

Условия предлагайте.

10 лет назад
eventually
Елена 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров