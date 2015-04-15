Компании по электроснабжению требуется человек для проверки качества текста(уникальность, орфография, содержание)200 статей от 2000 до 3000 символов.тематика проектирование, подключение, электролаборатория. Бюджет 4000р
Откорректировать текст в Microsoft Word
Есть 8-страничный текст в MS Word, написанный человеком, плохо знающим программу. Нужно красиво отформатировать документ, сохранив содержимое (кроме синтаксических ошибок, которые тоже нужно убрать). Без картинок.
Пожалуйста, указывайте сумму и срок.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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