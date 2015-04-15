Откорректировать текст в Microsoft Word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок254 просмотра

Есть 8-страничный текст в MS Word, написанный человеком, плохо знающим программу. Нужно красиво отформатировать документ, сохранив содержимое (кроме синтаксических ошибок, которые тоже нужно убрать). Без картинок.

Пожалуйста, указывайте сумму и срок.

Спасибо.

10 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vokom
52 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Великолепно выполнена работа (корректировка текста), быстро и согласно техническим требованиям!
Я думаю, все прошло замечательно - начиная с постановки задачи, общения, оплаты и заканчивая составлением отзыва, как мне, так и от меня. Рекомендую всем. Удачи.

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Vokom
52 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад