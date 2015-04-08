Выбрать контактные данные и сделать табличку с нумерацией по юристам городов Ангарск, Иркутск По рубрике "Юридическое обслуживание" по городам Ангарск, Иркутск По рубрике "Ведение дел в судах" по ...
Редактирование медицинских текстов
Я работаю с сайтами по медицине: болезни суставов, позвоночника, грыжи, тонометры, глюкометры и т. д.
Авторы пишут хорошие грамотные статьи, но им все-таки нужна редактура, доработка, проверка – в первую очередь логическая и смысловая. Корректорские ошибки – дело второе.
На данный момент я лично проверяю все тексты и часто вижу, где что можно улучшить. Например:
• представить информацию в виде таблицы, а не повествованием;
• какие-то блоки текста поменять местами;
• медицинские термины, непонятные обывателю – пояснить или попросить пояснить автора.
• автор начал во введении говорить про что-то, а потом не раскрыл эту тему – попросить его дополнить.
Вы не обязательно правите все сами, можете отправлять заказ автору на доработку «через меня».
Какого-то алгоритма в этой работе нет. Я буду показывать на примерах, как должно быть (как мне нравится). Важно, чтобы мы «поймали одну волну», чтобы вам было понятно мое видение, как должно быть.
Примеры работы:
Статья 1.
Автор сдал статью, я проверил, что-то поправил, возвращаю ему со своими пометками: http://goo.gl/AFp2na
Он сдал повторно, я проверил-поправил, возвращаю со своими пометками: http://goo.gl/HlVEOw
Готово: http://goo.gl/r01fO3
Статья 2.
Автор сдал статью, я проверил-поправил, возвращаю ему со своими пометками: http://goo.gl/4djIew
Он сдал повторно, я проверил-поправил, возвращаю со своими пометками: http://goo.gl/VBBo5G
Готово: http://goo.gl/SF96Uh
Можете сравнить статьи в режиме рецензирования в Ворд.
Иногда работы над текстом много, иногда нет. ТЗ для вас есть.
Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Данный проект – разовый, в нем 10 статей примерно по 6 тыс. символов каждая. Сумма за проект получается 2400.
Я смотрю на результаты исполнителя, а не его рейтинг.
Чтобы я рассмотрел вашу заявку, пришлите примеры отредактированных вами статей, у которых на ваш взгляд хорошая структура, лаконичный легкий стиль изложения. Можно на тему медицины, можно нет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $7Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Рераит Причесать и отредактировать текст Привлекатено подать информацию и гармнично предложение о сотрудничестве которое описанно в файле!Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть 8-страничный текст в MS Word, написанный человеком, плохо знающим программу. Нужно красиво отформатировать документ, сохранив содержимое (кроме синтаксических ошибок, которые тоже нужно убрать). Без картинок. Пожалуйста, указывайте сумму и срок. ...Завершен10 лет назад
- $75
Компании по электроснабжению требуется человек для проверки качества текста(уникальность, орфография, содержание)200 статей от 2000 до 3000 символов.тематика проектирование, подключение, электролаборатория. Бюджет 4000рРедактирование и Корректура48 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно собрать максимальное кол-во прайсов поставщиков металлорежущего инструмента. Язык прайса: Русский (компании могут быть на территории рф, снг и других - значения не имеет). В результате хочу видеть архив с файлами, ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть расшифровка аудио и видеозаписи вебинара. Нужен человек, который ее отредактирует до уровня книги для издания. Тема - антикризисные инновации в бизнесе. Жду ваших заявок с расценками на ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Мне нужна Ваша помощь в оформлении роликов на youtube. Есть около 70 видео. Нужно изменить описания к ним (по шаблону), добавить/исправить аннотации (по 3-5 на каждое видео со ссылками ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется срочно оформить презентацию в powerpoint Нужен человек, с кем можно будет связаться по телефонуЗавершен10 лет назад
- $5
Есть лендинги и письма в них надо внести корректировки. Что-бы текст приобрел грамотный продающий характер. Тематика ветеринарные услуги.Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Требуется зарегистрировать сайт в каталогах по готовой базе (122 сайта) с возможным поиском дополнительных сайтов (если не получится нужное количество активных ссылок). Отчетность в виде не менее 120 активных ссылок на зарегистрированную компанию. ...Завершен10 лет назад