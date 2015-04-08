Редактирование медицинских текстов

Я работаю с сайтами по медицине: болезни суставов, позвоночника, грыжи, тонометры, глюкометры и т. д.

Авторы пишут хорошие грамотные статьи, но им все-таки нужна редактура, доработка, проверка – в первую очередь логическая и смысловая. Корректорские ошибки – дело второе.

На данный момент я лично проверяю все тексты и часто вижу, где что можно улучшить. Например:

• представить информацию в виде таблицы, а не повествованием;

• какие-то блоки текста поменять местами;

• медицинские термины, непонятные обывателю – пояснить или попросить пояснить автора.

• автор начал во введении говорить про что-то, а потом не раскрыл эту тему – попросить его дополнить.

Вы не обязательно правите все сами, можете отправлять заказ автору на доработку «через меня».

Какого-то алгоритма в этой работе нет. Я буду показывать на примерах, как должно быть (как мне нравится). Важно, чтобы мы «поймали одну волну», чтобы вам было понятно мое видение, как должно быть.

Примеры работы:

Статья 1.

Автор сдал статью, я проверил, что-то поправил, возвращаю ему со своими пометками: http://goo.gl/AFp2na

Он сдал повторно, я проверил-поправил, возвращаю со своими пометками: http://goo.gl/HlVEOw

Готово: http://goo.gl/r01fO3

Статья 2.

Автор сдал статью, я проверил-поправил, возвращаю ему со своими пометками: http://goo.gl/4djIew

Он сдал повторно, я проверил-поправил, возвращаю со своими пометками: http://goo.gl/VBBo5G

Готово: http://goo.gl/SF96Uh

Можете сравнить статьи в режиме рецензирования в Ворд.

Иногда работы над текстом много, иногда нет. ТЗ для вас есть.

Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Данный проект – разовый, в нем 10 статей примерно по 6 тыс. символов каждая. Сумма за проект получается 2400.

Я смотрю на результаты исполнителя, а не его рейтинг.

Чтобы я рассмотрел вашу заявку, пришлите примеры отредактированных вами статей, у которых на ваш взгляд хорошая структура, лаконичный легкий стиль изложения. Можно на тему медицины, можно нет.