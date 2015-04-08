Выбрать адреса компаний из 2gis

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$7
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок248 просмотров

Выбрать контактные данные и сделать табличку с нумерацией по юристам городов Ангарск, Иркутск

По рубрике "Юридическое обслуживание" по городам Ангарск, Иркутск

По рубрике "Ведение дел в судах" по городам Ангарск, Иркутск

Проверить на дублирование одних и тех же компаний (дублирования быть не должно, если компания в двух рубриках, в табличку оставить в одной).

Шаблон прикрепил.

Оплата любым вариантом (400руб). Отзыв оставляю.

10 лет назад
baikal_dan
Данил 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Mariya8
Мария 
33 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$8
1 день
Мария понравилась своей оперативностью и желанием начать проект, даже отказал изначально выбранному исполнителю. Потом правда, что-то случилось. Почти выполнив проект, без объяснения причин, Мария написала "С вами было приятно разговаривать". И все, коммуникация прервалась. Соответственно, и оплата подвисла, и проект так до сих пор не выполнен :-( Так хотел положительный отзыв оставить Марии, но произошло что-то для меня на данный момент непонятное.
Проект мною был завершен в срок, выполнены все изначальные условия. Я отправила готовый проект. Но у Данила возникли новые требования. Оплата не поступила. Я в свою очередь завершила общение. Оставил мне отрицательный отзыв.

Заявки фрилансеров

Mariya8
Мария 
33 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад