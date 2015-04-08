Выбрать адреса компаний из 2gis

Мария понравилась своей оперативностью и желанием начать проект, даже отказал изначально выбранному исполнителю. Потом правда, что-то случилось. Почти выполнив проект, без объяснения причин, Мария написала "С вами было приятно разговаривать". И все, коммуникация прервалась. Соответственно, и оплата подвисла, и проект так до сих пор не выполнен :-( Так хотел положительный отзыв оставить Марии, но произошло что-то для меня на данный момент непонятное.