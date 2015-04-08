Рераит Причесать и отредактировать текст Привлекатено подать информацию и гармнично предложение о сотрудничестве которое описанно в файле!
Выбрать адреса компаний из 2gis
Выбрать контактные данные и сделать табличку с нумерацией по юристам городов Ангарск, Иркутск
По рубрике "Юридическое обслуживание" по городам Ангарск, Иркутск
По рубрике "Ведение дел в судах" по городам Ангарск, Иркутск
Проверить на дублирование одних и тех же компаний (дублирования быть не должно, если компания в двух рубриках, в табличку оставить в одной).
Шаблон прикрепил.
Оплата любым вариантом (400руб). Отзыв оставляю.
Выбранный исполнитель
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