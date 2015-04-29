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Отзывы заказчиков
$8
8 баллов
10 лет назад
Мария понравилась своей оперативностью и желанием начать проект, даже отказал изначально выбранному исполнителю. Потом правда, что-то случилось. Почти выполнив проект, без объяснения причин, Мария написала "С вами было приятно разговаривать". И все, коммуникация прервалась. Соответственно, и оплата подвисла, и проект так до сих пор не выполнен :-( Так хотел положительный отзыв оставить Марии, но произошло что-то для меня на данный момент непонятное.
Ответный отзыв
Проект мною был завершен в срок, выполнены все изначальные условия. Я отправила готовый проект. Но у Данила возникли новые требования. Оплата не поступила. Я в свою очередь завершила общение. Оставил мне отрицательный отзыв.