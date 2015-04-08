Требуется транскрибировать аудио запись. Оплата 5 руб. минута.
Необходимо проверить и исправить 172 страницы а5 книги
В печать готовится книга, необходимо пройтись по всему тексту, исправить машинальные ошибки + верно расставить запятые и тире.
Формат книги а5. Среднее количество слов на странице - 274
Стоимость за весь проект или за 1 страницу проверки указывайте в заявках.
Тематика: бизнес литература написанная простым, понятным и доступным языком
Заявки фрилансеров
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