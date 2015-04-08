Необходимо проверить и исправить 172 страницы а5 книги

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт46 заявок430 просмотров

В печать готовится книга, необходимо пройтись по всему тексту, исправить машинальные ошибки + верно расставить запятые и тире.

Формат книги а5. Среднее количество слов на странице - 274

Стоимость за весь проект или за 1 страницу проверки указывайте в заявках.

Тематика: бизнес литература написанная простым, понятным и доступным языком

10 лет назад
HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров