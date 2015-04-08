Необходимо проверить сайт стоматологической клиники на орфографические и пунктуационные ошибки. link: докторхамитов.рф От вас жду стоимость и сроки выполнения.
Rewrite - листовки - рекламной брошюры
Добрый день, Лера!
Заинтересовало Ваше описание своего опыта и целей.
Хочу предложить творческую работу, с возможностью продолжения сотрудничества и по другим проектам.
Творчество заключается в следующем.
1. Я заказчик этой работы на сайте, но не заказчик результата.
2. Пояснить задачу более точно, чем описано в txt файле, вряд ли удастся, т.е. нужно будет дополнительно вникнуть в проблематику.
3. но вот оценить результат работ и мне и заказчику (он же автор проекта) не сложно. Опыт работы обоих - позволяет.
ЦЕЛЬ: Получить сверстанную (прошу предложить стоимость доп. работ) брошюру для владельцев/управляющих торговым центром/инвесторов, по прочтению которой, они сразу захотят пообщаться лично и заинтересуются самой идеей.
Что касается секса, упомянутого в описании своего опыта, то думаю, что можно и нужно добавить легкого ощущения желания, при прочтении и просмотре брошюры.
При создании желательно сразу ориентироваться на задачу LandingPage на эту же тему. LP будет оплачен как новый текст, не рерайт.
все детали, в приложенных файлах.
спасибо!
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