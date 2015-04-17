Есть макеты емейл писем c текстами. Задача переписать тексты в файл с исправлениями по ТЗ. Подробности в личку
Проверить сайт на ошибки
Необходимо проверить сайт стоматологической клиники на орфографические и пунктуационные ошибки.
link: докторхамитов.рф
От вас жду стоимость и сроки выполнения.
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