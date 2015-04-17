Проверить сайт на ошибки

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Завершен20 заявок261 просмотр

Необходимо проверить сайт стоматологической клиники на орфографические и пунктуационные ошибки.

link: докторхамитов.рф

От вас жду стоимость и сроки выполнения.

10 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$10
3 дня
Все было сделано качественно и на высоком уровне.
Прекрасный заказчик. Оперативный выбор кандидатуры, быстрая предоплата, понятное задание, предоставление всех необходимых данных для выполнения работы. Олег, спасибо за сотрудничество, хочу быть Вам полезной и в будущем. Рекомендую, как грамотного и приятного в общении партнера.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
ТОП-10
Редактирование и Корректура