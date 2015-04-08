Корректировка текста / копирайтинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт41 заявка522 просмотра

Есть макеты емейл писем c текстами. Задача переписать тексты в файл с исправлениями по ТЗ.

Подробности в личку

10 лет назад
69studio
Иван 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров