Транскрибация. Расшифровка аудио записи.

Есть 8-страничный текст в MS Word, написанный человеком, плохо знающим программу. Нужно красиво отформатировать документ, сохранив содержимое (кроме синтаксических ошибок, которые тоже нужно убрать). Без картинок. Пожалуйста, указывайте сумму и срок. ...