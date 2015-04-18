Транскрибация. Расшифровка аудио записи.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок229 просмотров

Требуется транскрибировать аудио запись. Оплата 5 руб. минута.

10 лет назад
4315700
Вадим 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ezhu
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Могу рекомендовать Ольгу как исполнителя, для вашего задания.
Ответственный заказчик, четкая задача, понятные условия, своевременная оплата. Сотрудничеством вполне довольна, рекомендую.

Заявки фрилансеров

ezhu
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад