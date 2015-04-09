В печать готовится книга, необходимо пройтись по всему тексту, исправить машинальные ошибки + верно расставить запятые и тире. Формат книги а5. Среднее количество слов на странице - 274 Стоимость за весь проект ...
Транскрибация аудио файла в текст
Нужно перепечатать текст из аудио носителя в текст. Материала на 150-200 страниц текста формата а5 (~274 слова на страницу).
Качество звучания и дикции - идеальное, почти студийное. Шумов и помех нет.
Тематика - бизнес литература (текст начитан с использованием простых и понятных слов. Специализированная терминология - минимальна).
Пишите свою стоимость за 1 страницу текста а5 (~274 слов). Оплата познаково - невозможна. Только Постранично.
Оставляйте стоимость в заявках
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