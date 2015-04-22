Задание на рандомизацию текста.

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок317 просмотров

Есть готовый текст на 2000 символов(260 слов). Необходимо синонимизировать каждое слово, за исключением союзов, частиц, предлогов.

Привожу пример:

Дано: "Человек пошёл в красивый магазин"

Нужно получить: "(Прохожий\Человек\Кто-то\Господин) (пошел\направился\убежал\собрался) в (красивый\прекрасный\хороший\известный) (магазин\супермаркет\ларёк\дом)"

К каждому слову нужно 3 синонима, в редких случаях можно два. Значение слов не обязательно должно быть очень похожим, как вы видите, в примере я заменил значение слова "магазин" на слово "дом", главное, чтобы предложение было читабельным и, по-возможности, было близко к первоначальному смыслу. То есть вместо слова "магазин" нельзя подставить "дуб" и лучше не подставлять слова "цирк" или "морг", необходимы максимально близкие по значению.

Обязательно сохранять падежи, склонения и прочее. Текст должен быть читабелен, если взять по одному слову из каждой группы и соединить в предложение.

Если сработаемся с Вами, готов давать подобные заказы Вам лично достаточно часто.

10 лет назад
thom1
Артём 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Отличная работа!
Благодарю за отличное задание.
Willo
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$3
1 день
Было приятно поработать, всё выполнено в срок, если хотите быстрого и качественного выполнения тз, Евгений тот, кто вам нужен.
Подробное изложение ТЗ, моментальная оплата. Буду рад поработать с Артёмом и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

front71
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
Willo
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад