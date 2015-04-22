Задание на рандомизацию текста.

Есть готовый текст на 2000 символов(260 слов). Необходимо синонимизировать каждое слово, за исключением союзов, частиц, предлогов.

Привожу пример:

Дано: "Человек пошёл в красивый магазин"

Нужно получить: "(Прохожий\Человек\Кто-то\Господин) (пошел\направился\убежал\собрался) в (красивый\прекрасный\хороший\известный) (магазин\супермаркет\ларёк\дом)"

К каждому слову нужно 3 синонима, в редких случаях можно два. Значение слов не обязательно должно быть очень похожим, как вы видите, в примере я заменил значение слова "магазин" на слово "дом", главное, чтобы предложение было читабельным и, по-возможности, было близко к первоначальному смыслу. То есть вместо слова "магазин" нельзя подставить "дуб" и лучше не подставлять слова "цирк" или "морг", необходимы максимально близкие по значению.

Обязательно сохранять падежи, склонения и прочее. Текст должен быть читабелен, если взять по одному слову из каждой группы и соединить в предложение.

Если сработаемся с Вами, готов давать подобные заказы Вам лично достаточно часто.