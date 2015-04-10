Набрать 1 стр с скан копии

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок196 просмотров

Нужно набрать 1 журнальную страницу с скана.

Можно распознать и подредактировать. Главное внимательно проверить чтобы небыло ошибок. Файлик прилагаю.

10 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров