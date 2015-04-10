Набрать 1 стр с скан копии

На основании транскрибации выступления, надо написать статью. Статья об обучении менеджеров по продажам. На какие ключевые компетенции тренера надо обратить внимание. Как выбрать тренера, который действительно даст эффективный результат. Вся основная информация будет предоставлена. Нужно ...