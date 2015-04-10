На основании транскрибации выступления, надо написать статью. Статья об обучении менеджеров по продажам. На какие ключевые компетенции тренера надо обратить внимание. Как выбрать тренера, который действительно даст эффективный результат. Вся основная информация будет предоставлена. Нужно ...
Набрать 1 стр с скан копии
Нужно набрать 1 журнальную страницу с скана.
Можно распознать и подредактировать. Главное внимательно проверить чтобы небыло ошибок. Файлик прилагаю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно перепечатать текст из аудио носителя в текст. Материала на 150-200 страниц текста формата а5 (~274 слова на страницу). Качество звучания и дикции - идеальное, почти студийное. Шумов и помех нет. ...Редактирование и Корректура52 заявкиЗакрыт10 лет назад
В печать готовится книга, необходимо пройтись по всему тексту, исправить машинальные ошибки + верно расставить запятые и тире. Формат книги а5. Среднее количество слов на странице - 274 Стоимость за весь проект ...Редактирование и Корректура46 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется транскрибировать аудио запись. Оплата 5 руб. минута.Завершен10 лет назад
- $5
Добрый день, Лера! Заинтересовало Ваше описание своего опыта и целей. Хочу предложить творческую работу, с возможностью продолжения сотрудничества и по другим проектам. Творчество заключается ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо проверить сайт стоматологической клиники на орфографические и пунктуационные ошибки. link: докторхамитов.рф От вас жду стоимость и сроки выполнения.Завершен10 лет назад
- $10
Есть макеты емейл писем c текстами. Задача переписать тексты в файл с исправлениями по ТЗ. Подробности в личкуРедактирование и Корректура41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Я работаю с сайтами по медицине: болезни суставов, позвоночника, грыжи, тонометры, глюкометры и т. д. Авторы пишут хорошие грамотные статьи, но им все-таки нужна редактура, доработка, проверка – в первую очередь логическая ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $7
Выбрать контактные данные и сделать табличку с нумерацией по юристам городов Ангарск, Иркутск По рубрике "Юридическое обслуживание" по городам Ангарск, Иркутск По рубрике "Ведение дел в судах" по ...Закрыт10 лет назад
Рераит Причесать и отредактировать текст Привлекатено подать информацию и гармнично предложение о сотрудничестве которое описанно в файле!Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт10 лет назад