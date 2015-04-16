Тема: Развитие координационных способностей детей младшего школьного возраста Требования к работе: работа на половину готова. ее нужно доделать. Введение. Раздел 1 Вопросы развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста в научно-методической и специальной литературе 1.1 ...
Актуализация списка фирм
Необходимо актуализировать список фирм (есть форма excel 250 фирм название, адрес, тел/моб, не везде есть www).
Цель!
1) существует/не существует (250 звонков)
2) email адреса
Исполнитель ответственный. Лентяи мимо...
Предложения и сроки пишите в проекте.
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