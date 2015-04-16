Актуализация списка фирм

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок218 просмотров

Необходимо актуализировать список фирм (есть форма excel 250 фирм название, адрес, тел/моб, не везде есть www).

Цель!

1) существует/не существует (250 звонков)

2) email адреса

Исполнитель ответственный. Лентяи мимо...

Предложения и сроки пишите в проекте.

10 лет назад
anatoly_ivanov1
Иванов 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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