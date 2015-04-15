Нужно набрать 1 журнальную страницу с скана. Можно распознать и подредактировать. Главное внимательно проверить чтобы небыло ошибок. Файлик прилагаю.
Дипломаня работа
Тема: Развитие координационных способностей детей младшего школьного возраста
Требования к работе: работа на половину готова. ее нужно доделать. Введение. Раздел 1 Вопросы развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста в научно-методической и специальной литературе 1.1 Морфо-функциональные особенности детей младшего школьного возраста 1.2 Координационная способность как двигательное качество 1.3 Средства и методы развития координационный способностей у детей мл.шк.воз. Раздел 2 Материалы и методы исследования 2.1 Методы иссл. (дальше из телефонного разговора с треподом) Для решения задач (непонятно каких) использовались следующие методы 1) Анализ научно-методической и специальной литературы 2) Изучение передового опыта тренеров 3) Педогогич. эксперимент (была разработана методика.... (хз).., были подобраны упражнения..) 4) Педагогич. тестирование (таблици и описание тестов) 5) Метод математичес. обработки материалов (сказал внести сюда формулу ..) - раскрыть и описать.. 2.2 Орг. иссл что где когда Раздел 3 Результаты собств. иссл. и их обсуждения выводы список лит возраст детей - 9 лет. контрольная группа - школьники 3 кл эксперим. группа - дети 9 лет занимающ. акробатикой
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