Доработать дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок311 просмотров

Есть готовый дизайн сайта. Его необходимо аддаптировать под старый сайт. Будет предоставлен текст для каждой странице и пожелания. Нужно будет сделать каждую страницу сайта. Примерно 5-7 страниц.

Картинка сайта во вложении. PSD потерян.

14 лет назад
porochkin
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

S-progresser
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов
14 лет назад
$200
4 дня
Сергей сработал хорошо и качественно, не смотря на то что мы задержали платеж. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Четкое техничеческое задание, представление того, что должно получится в итоге, своевременная оплата и конструктивное общение. Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

S-progresser
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов
14 лет назад