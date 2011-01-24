Нужен умный и талантливый дизайнер для создания дизайна туристического сайта. Бюджет очень низкий. Если сработаемся - заказы будут регулярно! Дизайн нужен уровня www.mgtravel.ru Дизайн нужен срочно. В идеале - человек из Киева, ...
Дизайн для сайта
Нужен качественный, профессиональный дизайн для сайта. Абы какой шаблонный тяп-ляп не прокатит, так что если вы не умеете рисовать и работать с виз.редакторами, то проходим мимо.
Тема сайта – сенат, сенатор, парламент, депутат, древний рим, ренесанс, РОССИЯ. Сайт должен быть представительским, строгим но элегантным, легким, но не выглядеть дешево.
Повторяю, нужен только дизайн (PSD)
БЕЗ ЦЕНЫ И ОРИЕНТИРОВОЧНОГО СРОКА РАБОТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!!!!!!
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