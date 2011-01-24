Нужен качественный, профессиональный дизайн для сайта. Абы какой шаблонный тяп-ляп не прокатит, так что если вы не умеете рисовать и работать с виз.редакторами, то проходим мимо.

Тема сайта – сенат, сенатор, парламент, депутат, древний рим, ренесанс, РОССИЯ. Сайт должен быть представительским, строгим но элегантным, легким, но не выглядеть дешево.

Повторяю, нужен только дизайн (PSD)

БЕЗ ЦЕНЫ И ОРИЕНТИРОВОЧНОГО СРОКА РАБОТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!!!!!!