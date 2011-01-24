Нужен дизайн сайта

Нужен умный и талантливый дизайнер для создания дизайна туристического сайта. Бюджет очень низкий. Если сработаемся - заказы будут регулярно!

Дизайн нужен уровня www.mgtravel.ru

Дизайн нужен срочно.

В идеале - человек из Киева, что бы платить наличными.

Желательно примеры работ, которые вы оцениваете в свою стоимость.