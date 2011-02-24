Дизайн сайта и логотип текстильной компании

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок489 просмотров

Необходимо в корне переработать дизайн сайта компании Орион http://iv-textile.ru/.

Нарисовать главную и внутренние страницы, всплывающие окна, карту (схему проезда).

Нужен атмосферный дизайн. Должно выглядеть богато и продавать! Тематика текстиль, звезды.

Пишите в личку или на почту, звоните на skype (если уже есть какие-нибудь идеи). Подробности при переписке.

14 лет назад
Denis_Gudim
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

CharmingGirl
35 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$200
4 дня
Татьяна превосходно справилась с заданием. Оценка 5 с огромным плюсом. Желаю всем успехов в работе с этим художником!!!
Очень довольна сотрудничеством с Денисом! Приятный в общении человек, в задании четко сформулированное ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

CharmingGirl
35 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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