Требуется дизайн

Нужен хороший сайт, дизайн и концепция , продающий услугу нашей компании, посетители которого звонят без конца,

раскаляя до красна телефоны в отделе продаж.

Плюс создание промо-страниц т.е.креативных «продажных» страниц по каждой услуге.

Такие варианты не предлагать:

http://www.registrator-msk.ru/

http://www.registr-firm.ru/

http://www.regmaster.ru/

http://www.commersant-pravo.ru/

http://www.biznesurist.ru/

http://www.uk-prioritet.ru/

http://www.blh.ru/

http://www.cliff.ru/

нужно не стандартное решение, ОТЛИЧАЮЩЕЕ сайт от других и

побуждающее заказать услугу(по телефону или по эл. почте)

Цель: Сайт должен продавать услугу, т.е. конверсия должна быть большая.

Оказываемые нами услуги на

pravomochie.ru

вверху главной страницы + прайс

2-й сайт http://sootnoshenie.ru/

Сайтов мин 4 шт (юридические и бух услуги)

требуется, только, дизайн.

Не предлагать: систему управления ,

техническое сопровождение сайта,хостинг, продвижение, расскрутку.

Не предлагать: что-то типа: вы нам оплатите, а мы вам потом что-нибудь сделаем.

Оплата по факту, возможно заключение договора.

Обязательно примеры работ (порфолио).

Работа минимум 1 день в неделю в офисе(желательна, но не обязательна)

ВНИМАНИЕ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ: Просим Вас внимательно отнестись и ответить на несколько вопросов:

1. Укажите один самый лучший сайт, по вашему мнению, который продает, то есть имеет наибольшую конверсию по продажам, который ВЫ создали?

2. Почему именно Вы так считаете?

3. Какую реальную роль в этом проекте Вы выполнили?

4. Можете ли дать по нему рекомендателей?

Ждем Ваших ответов в приватные сообщения.

С уважением, Анастасия.