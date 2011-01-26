Требуется доработка стандартного шаблона Livestreet ближе к нужному стилю.
Требуется дизайн
Нужен хороший сайт, дизайн и концепция , продающий услугу нашей компании, посетители которого звонят без конца,
раскаляя до красна телефоны в отделе продаж.
Плюс создание промо-страниц т.е.креативных «продажных» страниц по каждой услуге.
Такие варианты не предлагать:
http://www.registrator-msk.ru/
http://www.commersant-pravo.ru/
нужно не стандартное решение, ОТЛИЧАЮЩЕЕ сайт от других и
побуждающее заказать услугу(по телефону или по эл. почте)
Цель: Сайт должен продавать услугу, т.е. конверсия должна быть большая.
Оказываемые нами услуги на
вверху главной страницы + прайс
2-й сайт http://sootnoshenie.ru/
Сайтов мин 4 шт (юридические и бух услуги)
требуется, только, дизайн.
Не предлагать: систему управления ,
техническое сопровождение сайта,хостинг, продвижение, расскрутку.
Не предлагать: что-то типа: вы нам оплатите, а мы вам потом что-нибудь сделаем.
Оплата по факту, возможно заключение договора.
Обязательно примеры работ (порфолио).
Работа минимум 1 день в неделю в офисе(желательна, но не обязательна)
ВНИМАНИЕ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ: Просим Вас внимательно отнестись и ответить на несколько вопросов:
1. Укажите один самый лучший сайт, по вашему мнению, который продает, то есть имеет наибольшую конверсию по продажам, который ВЫ создали?
2. Почему именно Вы так считаете?
3. Какую реальную роль в этом проекте Вы выполнили?
4. Можете ли дать по нему рекомендателей?
Ждем Ваших ответов в приватные сообщения.
С уважением, Анастасия.
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