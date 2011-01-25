Дизайн внутренних страниц

Нужен дизайн внутренних 3-х страниц. Все очень просто есть главная страница. Остальные четыре страницы точно такие же, кроме контентной части. Нужно прорисовать - есть эскиз-надо просто оформить внутренюю часть страницы. На 1 час работы, максимум 2. Нужно сделать до 12 часов завтрешнего дня.