Нужен хороший сайт, дизайн и концепция , продающий услугу нашей компании, посетители которого звонят без конца, раскаляя до красна телефоны в отделе продаж. Плюс создание промо-страниц т.е.креативных «продажных» страниц по каждой услуге. ...
Взять 2 дизайна, переделать и сверстать
Сайты
задача:
сменить цвета, цсс, шрифт так чтоб смотрелось спокойно, и отличалось от оригиналов
цвета, лого там папку на 180 градусов повернуть и тп.
и сверстать 3 страницы для каждого
index - форма поиска, слой для текста с описанием сайта
search - форма поиска, 10 результатов по центру, дивами каждый, название результата крупно, под ним категория и кнопка download now
download - крупно название, категория и в центре картинка типа жесткого диска или визуально понятное "скачать файл".
названия для сайтов, и то что должно быть в лого - исполнителю.
ася 193_0184*65
антиспам google
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен дизайн внутренних 3-х страниц. Все очень просто есть главная страница. Остальные четыре страницы точно такие же, кроме контентной части. Нужно прорисовать - есть эскиз-надо просто оформить внутренюю часть страницы. На 1 час работы, ...Завершен14 лет назад
- $100
Сайт производителя одежды на Украине. Нужен только дизайн. Будет ТЗ с указанием где и что делать. Шапок рисовать или искать не надо, лого простое. Сайт будет двухколоночный. Если есть ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется доработка стандартного шаблона Livestreet ближе к нужному стилю.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $150
Дизайн сайта по асфальтуЗавершен14 лет назад
Нужен качественный, профессиональный дизайн для сайта. Абы какой шаблонный тяп-ляп не прокатит, так что если вы не умеете рисовать и работать с виз.редакторами, то проходим мимо. Тема сайта – сенат, сенатор, парламент, ...Закрыт14 лет назад
Нужен умный и талантливый дизайнер для создания дизайна туристического сайта. Бюджет очень низкий. Если сработаемся - заказы будут регулярно! Дизайн нужен уровня www.mgtravel.ru Дизайн нужен срочно. В идеале - человек из Киева, ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходим дизайн сайта из готового шаблонного дизайна - т.е. фактически нужно правильно, гармонично расположить контент сайта. Требования: Специалист нужен со знанием СSS и Java с положительными отзывами ...Закрыт14 лет назад
- $300
Необходимо в корне переработать дизайн сайта компании Орион http://iv-textile.ru/. Нарисовать главную и внутренние страницы, всплывающие окна, карту (схему проезда). Нужен атмосферный дизайн. Должно выглядеть богато и продавать! Тематика текстиль, ...Завершен14 лет назад
- $100
Есть сайт – http://nekto.me Нам нужно улучшение его дизайна и юзабилити. То есть просто нужно сделать красивее и удобнее. Логотип трогать не нужно (вернее, само написание оставить, а ...Завершен14 лет назад