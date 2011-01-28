Взять 2 дизайна, переделать и сверстать

Сайты

searchfiles.de

filestube.com

задача:

сменить цвета, цсс, шрифт так чтоб смотрелось спокойно, и отличалось от оригиналов

цвета, лого там папку на 180 градусов повернуть и тп.

и сверстать 3 страницы для каждого

index - форма поиска, слой для текста с описанием сайта

search - форма поиска, 10 результатов по центру, дивами каждый, название результата крупно, под ним категория и кнопка download now

download - крупно название, категория и в центре картинка типа жесткого диска или визуально понятное "скачать файл".

названия для сайтов, и то что должно быть в лого - исполнителю.

ася 193_0184*65

антиспам google