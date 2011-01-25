Задача для веб-дизайнера, проживающего в Москве.

Ищу Web дизайнера проживающего в Москве - для реализации отрисованного карикатурного макета сайта для кинофильма.

Задача - посетить киностудию, просмотреть материал, сделать эскизы, и\ или несколько фотографий - по ним потом отрисовать дизайн макет для карикатурного flash сайта. В макете будут заявлены карикатуры героев фильма и узнаваемые элементы картины на панорамном макете.

Рассматриваются кандидаты из Москвы и ближайшего Подмосковья.

По техническому и профессиональному обеспечению: планшет , и уверенные навыки рисования обязательны , наличие рисованных работ или элементов в портфолио.

Приветствуется диплом или аттестат о окончании художественных школ или вузов.