Задача для веб-дизайнера, проживающего в Москве.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка203 просмотра

Ищу Web дизайнера проживающего в Москве - для реализации отрисованного карикатурного макета сайта для кинофильма.

Задача - посетить киностудию, просмотреть материал, сделать эскизы, и\ или несколько фотографий - по ним потом отрисовать дизайн макет для карикатурного flash сайта. В макете будут заявлены карикатуры героев фильма и узнаваемые элементы картины на панорамном макете.

Рассматриваются кандидаты из Москвы и ближайшего Подмосковья.

По техническому и профессиональному обеспечению: планшет , и уверенные навыки рисования обязательны , наличие рисованных работ или элементов в портфолио.

Приветствуется диплом или аттестат о окончании художественных школ или вузов.

14 лет назад
Tesla18
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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