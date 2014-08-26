Дизайн и верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок213 просмотров

Требуется создать дизайн и отверстать в html, 3 страницы сайта (эротика), главная, галерея и контент

HTML
14 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
не сработались
Отличный закащик, сотрудничать одно удовольствие, рекомендую!
dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оперативный заказчик, сразу все объяснил, быстро выяснили все детали. Приятно работать. Оплата без задержек, сразу после сдачи работы.

Заявки фрилансеров

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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