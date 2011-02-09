Создание шаблона для Webasyst (дизайн не нужен)

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки191 просмотр

В связи с переходом с Shop-Script PREMIUM нужно сделать перенос шаблона в Webasyst Shop-Script для сайта kinder-look.ru.

В дизайне менять ничего не требуется.

Webasyst
14 лет назад
autolook
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$30
1 день
Константин согласился выполнить работу, но через день сказал, что у него проблемы с интернетом. Профессионализм Константина оценить не могу, но могу сказать, что он как нормальный человек извинился, и вовремя сообщил о невозможности выполнения работ.
Хорошо поставлена задача. Все хорошо.
jura-web
Юрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
1 день
Работа не была выполнена до конца и в сроки предложенные Юрием . Ошибки исполнител исправить не смог, сославшись на личные проблемы. Итог: работа не выполнена, но т.к. предоплату я не производил, не было финансовых потерь, но было потеряно много драгоценного времени. Так же я пошел на уступку Юрию и попытался найти исполнителя, который завершит его работу за пол стоимости бюджета, в таком случае я оплатил бы Юрию его работу, но 2 веблансера после анализа сделанной работы Юрием сказали, что все сделано "по дилетантски" и исправить это не смогут, и что проще начать работу заново.

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
jura-web
Юрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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