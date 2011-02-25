Требуется разработать логотип для фирмы по уходу за больными и пожилыми людьми взяв за основу слово Sabota - (забота) именно написанное латинскими буквами. Просьба мотив ладони не использовать. Оплату могу произвести PayPal. ...
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- $15Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу дизайнера в Corel для выполнени переодических заказов на дизайн флаеров, визиток и т.п. Желательно дизайнеру понимание немецкого текста. С переводом для понимания - конечно помогу и расскажу что о чем... (Можно конечно и ...Верстка полиграфии31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен перевод текста каталога на французкий и испанский для интернет магазина. Тексты можно сокращать. Главно правильно и красиво передать смысл и выгодно представить товар. Текст вышлю в Word.Переводы20 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется переделать-перенести информацию с готовой страницы www.drnona.de на Joomla. Красивый шаблон подразумевается - цвета и др. подробности обговорим, но без выпендрежных наворотов. В последствии возможно за отдельное вознаграждение - управление-изменения сайтом и задание ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад