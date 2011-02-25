topasweb

Вадим topasweb

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка логотипа

    $15

    Требуется разработать логотип для фирмы по уходу за больными и пожилыми людьми взяв за основу слово Sabota - (забота) именно написанное латинскими буквами. Просьба мотив ладони не использовать. Оплату могу произвести PayPal. ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн печатной продукции

    Ищу дизайнера в Corel для выполнени переодических заказов на дизайн флаеров, визиток и т.п. Желательно дизайнеру понимание немецкого текста. С переводом для понимания - конечно помогу и расскажу что о чем... (Можно конечно и ...

    Верстка полиграфии31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод текста каталога на французкий и испанский

    Нужен перевод текста каталога на французкий и испанский для интернет магазина. Тексты можно сокращать. Главно правильно и красиво передать смысл и выгодно представить товар. Текст вышлю в Word.

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Страница на Joomla

    Требуется переделать-перенести информацию с готовой страницы www.drnona.de на Joomla. Красивый шаблон подразумевается - цвета и др. подробности обговорим, но без выпендрежных наворотов. В последствии возможно за отдельное вознаграждение - управление-изменения сайтом и задание ...

    JoomlaPrestaShop
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад