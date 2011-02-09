Нужно сделать редизайн сайта realwood.ru

Примерное понимание того, как должен выглядеть сайт есть.

Требования к дизайну:

1. Должен быть лучше существующего

2. Должен быть дорогим и функциональным

3. На выходе желательно несколько вариантов цветовых решений на выбор.

При выборе исполнителя решающими будут следующие факторы:

1. Качество портфолио и рейтинг

2. Наличие в портфолио сайтов похожей тематики

3. Предложение от фрилансера.

4. Стоимость работы и сроки

Просьба исполнителей с 3-5 сайтами в портфолио не размещать свои заявки, тк они не будут рассматриваться. Не тратьте свое и мое время.