Редизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки482 просмотра

Нужно сделать редизайн сайта realwood.ru

Примерное понимание того, как должен выглядеть сайт есть.

Требования к дизайну:

1. Должен быть лучше существующего

2. Должен быть дорогим и функциональным

3. На выходе желательно несколько вариантов цветовых решений на выбор.

При выборе исполнителя решающими будут следующие факторы:

1. Качество портфолио и рейтинг

2. Наличие в портфолио сайтов похожей тематики

3. Предложение от фрилансера.

4. Стоимость работы и сроки

Просьба исполнителей с 3-5 сайтами в портфолио не размещать свои заявки, тк они не будут рассматриваться. Не тратьте свое и мое время.

14 лет назад
alezzz
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$200
5 дней
Лена отличный дизайнер. Рисует именно то, что нужно, с первого раза. Мелки детали дорабатывает быстро и без вопросов. Имеет свое мнение и охотно его высказывает. Всегда на связи (кроме выходных, о чем честно предупредила). 10 балов однозначно.
Алексей замечательный и порядочный заказчик! Четко ставит задачу, подробно и своевременно отвечает. Оплатил все вовремя, без задержек. От сотрудничества остались только хорошие впечатления. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Страница на Joomla

    Требуется переделать-перенести информацию с готовой страницы www.drnona.de на Joomla. Красивый шаблон подразумевается - цвета и др. подробности обговорим, но без выпендрежных наворотов. В последствии возможно за отдельное вознаграждение - управление-изменения сайтом и задание ...

    JoomlaPrestaShop
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка

    $120

    Необходимо разработать дизайн кредитного сервиса вебмани + сверстать одну страницу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка шаблона сайта

    $50

    Сайт linzi-tam.ru нужно сделать красивую шапку вызывающую ассоциации с линзами. Перенести в нее авторизацию. Как то оформить вобщем весь шаблон посимпатичней.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Задача для веб-дизайнера, проживающего в Москве.

    $500

    Ищу Web дизайнера проживающего в Москве - для реализации отрисованного карикатурного макета сайта для кинофильма. Задача - посетить киностудию, просмотреть материал, сделать эскизы, и\ или несколько фотографий - по ним потом отрисовать дизайн ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн внутренних страниц

    $50

    Нужен дизайн внутренних 3-х страниц. Все очень просто есть главная страница. Остальные четыре страницы точно такие же, кроме контентной части. Нужно прорисовать - есть эскиз-надо просто оформить внутренюю часть страницы. На 1 час работы, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад