В связи с переходом с Shop-Script PREMIUM нужно сделать перенос шаблона в Webasyst Shop-Script для сайта kinder-look.ru. В дизайне менять ничего не требуется.
Редизайн сайта
Нужно сделать редизайн сайта realwood.ru
Примерное понимание того, как должен выглядеть сайт есть.
Требования к дизайну:
1. Должен быть лучше существующего
2. Должен быть дорогим и функциональным
3. На выходе желательно несколько вариантов цветовых решений на выбор.
При выборе исполнителя решающими будут следующие факторы:
1. Качество портфолио и рейтинг
2. Наличие в портфолио сайтов похожей тематики
3. Предложение от фрилансера.
4. Стоимость работы и сроки
Просьба исполнителей с 3-5 сайтами в портфолио не размещать свои заявки, тк они не будут рассматриваться. Не тратьте свое и мое время.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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