В связи с переходом с Shop-Script PREMIUM нужно сделать перенос шаблона в Webasyst Shop-Script для сайта kinder-look.ru. В дизайне менять ничего не требуется.
Промо-сайт сервиса ускорения потокового видео
Т.з. на промо материалы для по VideoBuster
Задача дизайнера сделать промо сайт, определить фирменный стиль, логотип, и написать «продающий текст», где это необходимо.
О программе
Программа увеличивает скорость просмотра потокового видео в интернете. Представляет собой клиент для Виндоус, который устанавливается, настраивает соединение и при желании юзера сохранить изменения – просит денюжку.
Эскиз который нужно взять за основу: http://dl.dropbox.com/u/1505690/Uskoritel/BusterPromo.png
!!!! Дизайн должен быть аккуратный, вебдванольный, современный, с правильной типографикой, сделанный по сетке, и с симпатичными улиткой и ракетой :-) !!!!
Тех кто любит намесить ярких фотографий из фотобанков и уродливо разместить текст - просьба не беспокоить.
Требования к промо сайту
Функции:
1. Скачать свежий билд программы
2. Оставить отзыв
3. Зарегистрироваться\подписаться на рассылку (этот пункт нужен скорее для вида. Регистрация в программе не нужна.)
a. Так же нужна страница с «залогененным юзером» с личным кабинетом, в котором отображены имя, мейл, телефон и т.д.
c. Так же нужна возможность почитать отзывы о программе от пользователей (и оставить свой), в т.ч. должны быть отзывы и от всяких «авторитетных изданий», награды может какие.
d. Скриншоты программы
e. Заверения в том что программа безопасна (никаких уязвимостей не создает в сети)
f. Заголовок "подробнее о программе" раскрывается вниз. (эскиз контента для этого блока нарисую позже)
Выбранный исполнитель
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