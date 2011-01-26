Промо-сайт сервиса ускорения потокового видео

Т.з. на промо материалы для по VideoBuster

Задача дизайнера сделать промо сайт, определить фирменный стиль, логотип, и написать «продающий текст», где это необходимо.

О программе

Программа увеличивает скорость просмотра потокового видео в интернете. Представляет собой клиент для Виндоус, который устанавливается, настраивает соединение и при желании юзера сохранить изменения – просит денюжку.

Эскиз который нужно взять за основу: http://dl.dropbox.com/u/1505690/Uskoritel/BusterPromo.png

!!!! Дизайн должен быть аккуратный, вебдванольный, современный, с правильной типографикой, сделанный по сетке, и с симпатичными улиткой и ракетой :-) !!!!

Тех кто любит намесить ярких фотографий из фотобанков и уродливо разместить текст - просьба не беспокоить.

Требования к промо сайту

Функции:

1. Скачать свежий билд программы

2. Оставить отзыв

3. Зарегистрироваться\подписаться на рассылку (этот пункт нужен скорее для вида. Регистрация в программе не нужна.)

a. Так же нужна страница с «залогененным юзером» с личным кабинетом, в котором отображены имя, мейл, телефон и т.д.

c. Так же нужна возможность почитать отзывы о программе от пользователей (и оставить свой), в т.ч. должны быть отзывы и от всяких «авторитетных изданий», награды может какие.

d. Скриншоты программы

e. Заверения в том что программа безопасна (никаких уязвимостей не создает в сети)

f. Заголовок "подробнее о программе" раскрывается вниз. (эскиз контента для этого блока нарисую позже)