Услуги текстильного дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок244 просмотра

На главной странице:

фон - фактура ткани, на фоне лист бумаги, наверху которого логотип, посередине текст - обращение, справа на листе стикеры/закладки с логотипами текстильных брендов (кликнув на логотип можно перейти на сайт соответствующего бренда), справа - стикер/закладка - контакты, и две рекламные ссылки.

под текстом стопка фотографий с выглядывающими корешками (фотогалерея),

в конце листа архитектурный план.

на вкладке контакты тоже самое только без стикеров с брендами, текста и фотографий, две фотографии дизайнеров, контактные данные и возможность отправить нам сообщение.

есть всё наполнение! - логотип, фон, порядок брендов, текст, фотографии, архитектурный план

14 лет назад
NikaCherry
Виктория 
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменение дизайна сайта по продаже ПВХ систем

    Необходимо изменить дизайн сайта компании ООО "ПРОФИЛь-СЕРВИС". Компания Профиль-Сервис официальный представитель в Украине одного из крупнейших производителей ПВХ-материалов концерна FIRAT. Ссылка на сайт: http://www.profilservice.com.ua Хотим освежить дизайн, также добавить ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта фирмы по переводам

    $100

    Нужен дизайн сайта для фирмы занимающейся переводами с языков. Стоимость дизайна в пределах 100-150 у.е. Структура сайта - простой визитка, образец - http://demo-one.webtoster.com/ Для верстальщиков: также нужна верстка ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $500

    Нужно сделать редизайн сайта realwood.ru Примерное понимание того, как должен выглядеть сайт есть. Требования к дизайну: 1. Должен быть лучше существующего 2. Должен быть дорогим и функциональным 3. На выходе ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Страница на Joomla

    Требуется переделать-перенести информацию с готовой страницы www.drnona.de на Joomla. Красивый шаблон подразумевается - цвета и др. подробности обговорим, но без выпендрежных наворотов. В последствии возможно за отдельное вознаграждение - управление-изменения сайтом и задание ...

    JoomlaPrestaShop
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка

    $120

    Необходимо разработать дизайн кредитного сервиса вебмани + сверстать одну страницу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка шаблона сайта

    $50

    Сайт linzi-tam.ru нужно сделать красивую шапку вызывающую ассоциации с линзами. Перенести в нее авторизацию. Как то оформить вобщем весь шаблон посимпатичней.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад