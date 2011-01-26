Услуги текстильного дизайна

На главной странице:

фон - фактура ткани, на фоне лист бумаги, наверху которого логотип, посередине текст - обращение, справа на листе стикеры/закладки с логотипами текстильных брендов (кликнув на логотип можно перейти на сайт соответствующего бренда), справа - стикер/закладка - контакты, и две рекламные ссылки.

под текстом стопка фотографий с выглядывающими корешками (фотогалерея),

в конце листа архитектурный план.

на вкладке контакты тоже самое только без стикеров с брендами, текста и фотографий, две фотографии дизайнеров, контактные данные и возможность отправить нам сообщение.

есть всё наполнение! - логотип, фон, порядок брендов, текст, фотографии, архитектурный план