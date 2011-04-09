В связи с переходом с Shop-Script PREMIUM нужно сделать перенос шаблона в Webasyst Shop-Script для сайта kinder-look.ru. В дизайне менять ничего не требуется.
Приватно для Yll
Дизайн главной страницы сайта по ТЗ
Выбранный исполнитель
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