В связи с переходом с Shop-Script PREMIUM нужно сделать перенос шаблона в Webasyst Shop-Script для сайта kinder-look.ru. В дизайне менять ничего не требуется.
Разработать дизайн сайта на Инстант ЦМС
Требуется дизайнер для разработки дизайна сайта aquashrimps.ru на Инстант (дизайн главной страницы, стиль базовых модулей, личный кабинет). От дизайнера обязательно портфолио, желательно представить возможные варианты дизайна и примерный размер оплаты.
Необходим, действительно КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн а не стенгазета!!
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