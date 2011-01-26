Разработать дизайн сайта на Инстант ЦМС

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок159 просмотров

Требуется дизайнер для разработки дизайна сайта aquashrimps.ru на Инстант (дизайн главной страницы, стиль базовых модулей, личный кабинет). От дизайнера обязательно портфолио, желательно представить возможные варианты дизайна и примерный размер оплаты.

Необходим, действительно КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн а не стенгазета!!

14 лет назад
Cent-10
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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