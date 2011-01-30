Т.з. на промо материалы для по VideoBuster Задача дизайнера сделать промо сайт, определить фирменный стиль, логотип, и написать «продающий текст», где это необходимо. О программе Программа увеличивает скорость просмотра потокового ...
Требуется сделать шаблон для DLE 9.2
Требуется сделать дизайн (минимум графики) и сверстать его в шаблон для DLE 9.2
Полное описание проекта дам по ICQ 355-одинТРИсемь-438
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Дизайн с нуля, требования к движку :доступ по логину , добавление материала на сайт (текст, мультимедиа), новостная колонка.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется креативный человек для улучшения дизайна сайта. Я не говорю что делать - вы предлагаете мне, что можно сделать. Работа сообща с SEO специалистом и программистом. Оплата сдельная. Сотрудничество долгосрочное. Портфолио ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Дизайн главной страницы сайта по ТЗДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $40
Срок изготовления эскиза (примерного концепта) - сутки-двое, чем раньше, чем лучше. Тз предоставлю. Бюджет - 40 долларов, мне предпочтительнее долгосрочное сотрудничество.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется дизайнер для разработки дизайна сайта aquashrimps.ru на Инстант (дизайн главной страницы, стиль базовых модулей, личный кабинет). От дизайнера обязательно портфолио, желательно представить возможные варианты дизайна и примерный размер оплаты. Необходим, действительно КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
На главной странице: фон - фактура ткани, на фоне лист бумаги, наверху которого логотип, посередине текст - обращение, справа на листе стикеры/закладки с логотипами текстильных брендов (кликнув на логотип можно перейти на сайт соответствующего ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо изменить дизайн сайта компании ООО "ПРОФИЛь-СЕРВИС". Компания Профиль-Сервис официальный представитель в Украине одного из крупнейших производителей ПВХ-материалов концерна FIRAT. Ссылка на сайт: http://www.profilservice.com.ua Хотим освежить дизайн, также добавить ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте надо нарисовать простой дизайн интернет магазина. Основываясь на примере. Наброски нужны сегодня Оплата по факту В личку писать не надо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта для фирмы занимающейся переводами с языков. Стоимость дизайна в пределах 100-150 у.е. Структура сайта - простой визитка, образец - http://demo-one.webtoster.com/ Для верстальщиков: также нужна верстка ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт14 лет назад