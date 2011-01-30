Требуется сделать шаблон для DLE 9.2

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки155 просмотров

Требуется сделать дизайн (минимум графики) и сверстать его в шаблон для DLE 9.2

Полное описание проекта дам по ICQ 355-одинТРИсемь-438

DLE
14 лет назад
ttrack
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

5o4ok
Илья 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Работа была выполнена оперативно, раньше сроков! Учтены абсолютно все требования ТЗ, в том числе те, которые возникали во время работы. Результатом очень доволен!
Приятно работать с человеком , советую!!!!

Заявки фрилансеров

5o4ok
Илья 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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