Web Designer

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Лицом компании в сети Интернет является ее сайт, поэтому сопровождению сайта нужно уделять особое внимание. За обликом сайта надо следить - обновлять информацию, помещать в архив устаревшую, то есть осуществлять информационную поддержку сайта. Необходимо регулярное техническое обслуживание сайта для обеспечения постоянной доступности страниц, исключая тем самым возникновения негативного отношения аудитории в адрес компании. Таким образом, поддержка web сайтов это комплекс услуг, которые направлены на формирование позитивного образа компании в сети Интернет

Любой Интернет-ресурс нуждается в постоянном обновлении и развитии, поэтому работы над сайтом не должны ограничиваться созданием сайта и открытием его для всеобщего доступа. При планировании целей, стоящих перед сайтом, ваш проект уже на начальных этапах должен включать в себя программу по поддержке сайта. Сопровождение веб сайта должно планироваться заранее и включать в себя полный перечень работ по информационной поддержке и техническому обслуживанию сайта.

Комплекс мероприятий по поддержке веб сайта поможет не терять актуальности Интернет-ресурса, удерживать внимание и интерес посетителей web сайта - ваших существующих и потенциальных клиентов и партнеров. Иными словами, техническое обслуживание сайта помогает не затеряться странице вашей организации во всемирной паутине, а информационная поддержка сайта необходима для отражения актуальной информации на страницах web сайта. Кроме того, системная техническая поддержка и информационное обслуживание сайта помогут создать условия для лучшей индексации сайта поисковыми системами.

Большой опыт вёрстки HTML, DLE, создание flash-приложений