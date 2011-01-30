5o4ok

Илья 5o4ok

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Web Designer

Вам нужен веб-сайт и Вы не знаете как создать сайт? Вы раздумываете над вопросом у кого заказать изготовление сайта? Ищете, где дешево и быстро сделать свой сайт? Ответить на эти и другие вопросы Мы поможем Вам найти ответ! Закажите создание сайта прямо сейчас, если Вы готовы сделать заказ и Вам достаточно информации. задайте интересующие Вас вопросы, связанные с разработкой сайтов, если Вы готовы выслушать рекомендации профессионалов.

Вы - профессионал в своей области, а мы в своей. Уверены, что Вы многое можете рассказать о своем бизнесе, и мы рады будем все это изучить в процессе создания сайта для Вас.

Лицом компании в сети Интернет является ее сайт, поэтому сопровождению сайта нужно уделять особое внимание. За обликом сайта надо следить - обновлять информацию, помещать в архив устаревшую, то есть осуществлять информационную поддержку сайта. Необходимо регулярное техническое обслуживание сайта для обеспечения постоянной доступности страниц, исключая тем самым возникновения негативного отношения аудитории в адрес компании. Таким образом, поддержка web сайтов это комплекс услуг, которые направлены на формирование позитивного образа компании в сети Интернет

Любой Интернет-ресурс нуждается в постоянном обновлении и развитии, поэтому работы над сайтом не должны ограничиваться созданием сайта и открытием его для всеобщего доступа. При планировании целей, стоящих перед сайтом, ваш проект уже на начальных этапах должен включать в себя программу по поддержке сайта. Сопровождение веб сайта должно планироваться заранее и включать в себя полный перечень работ по информационной поддержке и техническому обслуживанию сайта.

Комплекс мероприятий по поддержке веб сайта поможет не терять актуальности Интернет-ресурса, удерживать внимание и интерес посетителей web сайта - ваших существующих и потенциальных клиентов и партнеров. Иными словами, техническое обслуживание сайта помогает не затеряться странице вашей организации во всемирной паутине, а информационная поддержка сайта необходима для отражения актуальной информации на страницах web сайта. Кроме того, системная техническая поддержка и информационное обслуживание сайта помогут создать условия для лучшей индексации сайта поисковыми системами.

Большой опыт вёрстки HTML, DLE, создание flash-приложений

Отзывы заказчиков

arcer666
Зуев 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Доработать сайт на DLE
DLE
Спасибо за работу всё зделал быстро и качественно.
General99
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
9 баллов
14 лет назад
Шаблон сайта для DLE 9.2, с флеш шапкой.
DLE
Отличная работа. Быстрое устранение выявленных недостатков. И также исправление ошибки возникшей по моей вине. Работать легко и приятно. Рекомендую.
ntechua
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Шаблон для Datalife Engine
Все сделано быстро и качественно. Доработкой не брезгует, приятно работать.
murahew
Михаил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)
$20
10 баллов
14 лет назад
Правка в шаблоне - ватермейк + картинки
Быстрая и качественная работа - рекомендую как специалиста. Спасибо.
Приятно работать с человеком. Рекомендую
Ответный отзыв
ttrack
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Требуется сделать шаблон для DLE 9.2
DLE
Работа была выполнена оперативно, раньше сроков! Учтены абсолютно все требования ТЗ, в том числе те, которые возникали во время работы. Результатом очень доволен!
Приятно работать с человеком , советую!!!!
Ответный отзыв
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