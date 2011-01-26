ntechua

Андрей Жовнир ntechua

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шаблон на ИТ тематику для datalifee engine

    Тематика сайта ИТ новости. Шаблон должен быть легким. Вывод новостей в две колонки. Сам шаблон должен состоять из первой колонки блоков, далее 2 колонки вывода новостей, далее третья колонка блоков. Шапка будет состоять из не ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-игра или приложение аля мегаполис

    Все знают игру в соц. сетях под названием мегаполис. Нужно сделать аналог этой игры. Принцип может и тот же, но игра совсем другая. Интересуют сроки и цены на данный проект.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш игры аля mail.ru

    Сколько будет стоить похожий скрипт флеш игр аля майл.ру. Только хочется не все игры, а допустим выбрать самые простенькие. Возможность играть с ботом или только с партнером. Приятный дизайн. Карточные игры, шашки, нарды, и т.д. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать 3 сравнительных характеристики планшетов

    Нужен человек который сделает 3 мини обзора по планшетам. В каждом обзоре будет по 3-4 планшета. В обзоре нужно написать про характеристики планшетов, их цены, вид, за что человек платит и т.д. То есть донести ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать статический баннер

    $20

    Нужно сделать шаблон для статических баннеров ИТ портала. Упор делать нужно на кликабельность этих баннеров. В баннере должна присутствовать картинка + текст (картинка под каждый баннер будет новая, так же как и текст). Задача ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон для Datalife Engine

    $20

    Нужен простенький шаблон для сайта-визитки. Аналог вот этого: http://www.avtotop.com.ua/ Ширина шаблона должна быть фиксированная 1000. Шапку сделать заливкой. Одним цветом. Ниже 4 кнопки. Ниже вывод новостей. Короче ничего сложного.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модуль datalife engine

    Есть сайт _http://www.avtotop.com.ua/. Хочется сделать такой же вывод картинок. Короче нужен специалист разбирающийся в движке, который смог бы написать модуль или хак.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Видео заставка для ТВ программы

    $300

    ТЗ для видео заставки Длительность: 3-6 секунд. Все должно быть в стиле мини мультика. 1 кадр: руки разворачивают ватман. 2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с надписью ...

    Анимация2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видео заставка

    ТЗ для видео заставки Длительность: 3-6 секунд. Все должно быть в стиле мини мультика. 1 кадр: руки разворачивают ватман. 2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Разработать статический баннер
С Андреем было приятно работать. Четко поставлена задача, своевременная оплата. Рекомендую!
Хороший мастер, сделал все качественно, быстро и в срок. Было приятно работать. Советую всем.
Ответный отзыв
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
$50
10 баллов
14 лет назад
Модуль datalife engine
Хороший заказчик. Понятное описание задачи, адекватный, разбирающийся в "предмете" человек. Спасибо за работу.
Быстро, качественно и не дорого выполнил работу. Приятный и адекватный человек. Спасибо, буду обращаться.
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