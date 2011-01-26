Задача простая. Создать или передрать тему для wordpress с сайта slashgear.com. Бюджет минимальный. Лучше конечно сделать с нуля.
- $20Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать шаблон по ТЗ, которое приведено ниже. Ничего сложного. Бюджет минимальный. Не пишите пожалуйста 100 баксов. Данный шаблон столько не стоит.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тематика сайта ИТ новости. Шаблон должен быть легким. Вывод новостей в две колонки. Сам шаблон должен состоять из первой колонки блоков, далее 2 колонки вывода новостей, далее третья колонка блоков. Шапка будет состоять из не ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Все знают игру в соц. сетях под названием мегаполис. Нужно сделать аналог этой игры. Принцип может и тот же, но игра совсем другая. Интересуют сроки и цены на данный проект.Анимация2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сколько будет стоить похожий скрипт флеш игр аля майл.ру. Только хочется не все игры, а допустим выбрать самые простенькие. Возможность играть с ботом или только с партнером. Приятный дизайн. Карточные игры, шашки, нарды, и т.д. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек который сделает 3 мини обзора по планшетам. В каждом обзоре будет по 3-4 планшета. В обзоре нужно написать про характеристики планшетов, их цены, вид, за что человек платит и т.д. То есть донести ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно сделать шаблон для статических баннеров ИТ портала. Упор делать нужно на кликабельность этих баннеров. В баннере должна присутствовать картинка + текст (картинка под каждый баннер будет новая, так же как и текст). Задача ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Нужен простенький шаблон для сайта-визитки. Аналог вот этого: http://www.avtotop.com.ua/ Ширина шаблона должна быть фиксированная 1000. Шапку сделать заливкой. Одним цветом. Ниже 4 кнопки. Ниже вывод новостей. Короче ничего сложного.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт _http://www.avtotop.com.ua/. Хочется сделать такой же вывод картинок. Короче нужен специалист разбирающийся в движке, который смог бы написать модуль или хак.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $300
ТЗ для видео заставки Длительность: 3-6 секунд. Все должно быть в стиле мини мультика. 1 кадр: руки разворачивают ватман. 2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с надписью ...Анимация2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
ТЗ для видео заставки Длительность: 3-6 секунд. Все должно быть в стиле мини мультика. 1 кадр: руки разворачивают ватман. 2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с ...Анимация8 заявокЗакрыт14 лет назад