Модуль datalife engine

Прежде всего внимательно ознакомьтесь с обоими ТЗ и всеми образцами. Итак, есть две страницы: "главная" и "чужая анкета". На "главной" некоторые блоки умеют разворачиваться/сменять друг друга, а над некоторыми всплывает балун. "Чужая анкета" ...