Модуль datalife engine

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки165 просмотров

Есть сайт _http://www.avtotop.com.ua/. Хочется сделать такой же вывод картинок. Короче нужен специалист разбирающийся в движке, который смог бы написать модуль или хак.

14 лет назад
ntechua
55 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
14 лет назад
$50
1 день
Быстро, качественно и не дорого выполнил работу. Приятный и адекватный человек. Спасибо, буду обращаться.
Хороший заказчик. Понятное описание задачи, адекватный, разбирающийся в "предмете" человек. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
14 лет назад

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