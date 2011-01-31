Сверстать сайт на Drupal

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки330 просмотров

Ищем человека со знаниями: Drupal, PHP, jQuery

и опытом от года, для реализации задач по текущему проекту.

preview:

http://reflectionsinmedia.com/

трубуется помощь с версткой сайта,

имеются все готовые шаблоны PSD и большая часть функционала сделана

нужно помочь оперативно сдать проект

Список задач:

- визуализатор,

- слайд шоу

Визуализатор - блок на странице с картинкой в бакграунде.

Возможности\функции:

а) добавить div который свободно расположен в блоке над основным фоном

б) у кажтого такого div'a возможности (move, resize, rotate "+-90")

в) возможность добавить изображение в этот див, регулирование прозрачности

результат сохранить в дб

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением, надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

Alex

DrupaljQueryPHP
14 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
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