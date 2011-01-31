Прежде всего внимательно ознакомьтесь с обоими ТЗ и всеми образцами. Итак, есть две страницы: "главная" и "чужая анкета". На "главной" некоторые блоки умеют разворачиваться/сменять друг друга, а над некоторыми всплывает балун. "Чужая анкета" ...
Сверстать сайт на Drupal
Ищем человека со знаниями: Drupal, PHP, jQuery
и опытом от года, для реализации задач по текущему проекту.
preview:
http://reflectionsinmedia.com/
трубуется помощь с версткой сайта,
имеются все готовые шаблоны PSD и большая часть функционала сделана
нужно помочь оперативно сдать проект
Список задач:
- визуализатор,
- слайд шоу
Визуализатор - блок на странице с картинкой в бакграунде.
Возможности\функции:
а) добавить div который свободно расположен в блоке над основным фоном
б) у кажтого такого div'a возможности (move, resize, rotate "+-90")
в) возможность добавить изображение в этот див, регулирование прозрачности
результат сохранить в дб
пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,
с отзывами и зрелым акаунтом;
общение через SKYPE,
No ICQ
в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением, надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;
оперативная оплата,
Alex
Выбранный исполнитель
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