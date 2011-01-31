Сверстать сайт на Drupal

Ищем человека со знаниями: Drupal, PHP, jQuery

и опытом от года, для реализации задач по текущему проекту.

preview:

http://reflectionsinmedia.com/

трубуется помощь с версткой сайта,

имеются все готовые шаблоны PSD и большая часть функционала сделана

нужно помочь оперативно сдать проект

Список задач:

- визуализатор,

- слайд шоу

Визуализатор - блок на странице с картинкой в бакграунде.

Возможности\функции:

а) добавить div который свободно расположен в блоке над основным фоном

б) у кажтого такого div'a возможности (move, resize, rotate "+-90")

в) возможность добавить изображение в этот див, регулирование прозрачности

результат сохранить в дб

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением, надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

Alex