Ищется специалист, хорошо знающий html и php. Необходимо поправить верстку и внести мелкие изменения в шаблоны сайта, работающего на Диафан.ЦМС ЦМС достаточно простая. Сайт http://skprofkomplekt. 1) Исправить проблему ...
Сверстать простейший макет
Приветсвую.
Предлагаю небольшую работу по весртке простого макета для магазина.
Предлагайте цены.
Нужно в течении часа - работы немного.
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