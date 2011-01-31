Сверстать простейший макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок272 просмотра

Приветсвую.

Предлагаю небольшую работу по весртке простого макета для магазина.

Предлагайте цены.

Нужно в течении часа - работы немного.

14 лет назад
hannerov
Роман 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров