Требуется HTML верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки255 просмотров

Требуется HTML верстка (дивами) , умение верстать под MODx плюс (например пропичывание классов под wayfinder)

Пример требующегося кода:

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contact_details

  • AAA

  • BBB

  • CCC

  • DDD

aaaa

xxxxxxxx

vvvvv:

@@@@:

Пишите примеры и цены сразу, сроки требуются не горящие но выдерживание обязательно, предоплаты первое время не будет потому что нет времени искать неожиданно пропадающих

HTMLMODX
14 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Сверстано быстро, код понятен и сделан с учетом CMS MODx, оплату сделал электронно. Ощущение от работы в команде - повышающее настроение, спасибо. Работаем еще?! 8-)
Четкий заказ, понятное ТЗ, оплата в полном объеме. Претензий никаких, положительных эмоций - масса. Спасибо за заказ, жду новых!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад