Срочная верстка на ВебАсист

Нужно сверстать две страницы. Вот они: http://www.weblancer.net/files/projects/2449/244998/works/166272.png http://www.weblancer.net/files/projects/2449/244998/works/166293.png Предупреждаю: я могу отличить кривую вёрстку от нормальной и поэтому не тратьте наше с вами время, если у вас недостаточно опыта. ...