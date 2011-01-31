Сверстать две сложные html-страницы с jQuery

Прежде всего внимательно ознакомьтесь с обоими ТЗ и всеми образцами.

Итак, есть две страницы: "главная" и "чужая анкета". На "главной" некоторые блоки умеют разворачиваться/сменять друг друга, а над некоторыми всплывает балун. "Чужая анкета" проще – у нее один блок имеет два состояния "большое" и "мАлое меню". В приложенных образцах все это видно.

Задача немного осложняется тем, что до вас в нашем проекте приняли участие уже 3 верстальщика. Как вы понимаете, от этого верстка и стили не стали чище. В условиях задачи это отражено.

Условия задачи:

- СРОК СДАЧИ: ЗАВТРА (2 ФЕВРАЛЯ) ДО 10.00 по МСК!

- нам нужно только ЦЕЛИКОМ и ВОВРЕМЯ выполненная работа (никаких "я вам сверстаю половинку, и вы мне заплатите половинку" ;) )

- IE 7+, Opera 10+, FF 3+, Chrome

- все ваши стили вы пишете в файл style4.css

- на тестовой странице (в которой выv сдаете вашу работу) должны быть сначала подключены все наши нынешние файлы стилей, а после них – ваш

- все имена стилей и селекторов должны начинаться с префикса "s4_"

- ни в коем случае нельзя задавать общие стили (например: a. div. span. и т.д.) – буду проверять каждую строку.

- анимация разворачивания блоков и всплывающих балунов должна быть реализована на jQuery

Предоставим:

- оплата строго после сдачи работы

- макеты psd

- тз (уже вложены в проект)

- уже имеющиеся файлы стилей + все папки с картинками

Пожалуйста, сразу называйте Вашу цену.