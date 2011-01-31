Необходимо срочно наверстать шаблон на ВебАсист. ВЕрстка есть http://www.sendspace.com/file/2kzmuq
Сверстать две сложные html-страницы с jQuery
Прежде всего внимательно ознакомьтесь с обоими ТЗ и всеми образцами.
Итак, есть две страницы: "главная" и "чужая анкета". На "главной" некоторые блоки умеют разворачиваться/сменять друг друга, а над некоторыми всплывает балун. "Чужая анкета" проще – у нее один блок имеет два состояния "большое" и "мАлое меню". В приложенных образцах все это видно.
Задача немного осложняется тем, что до вас в нашем проекте приняли участие уже 3 верстальщика. Как вы понимаете, от этого верстка и стили не стали чище. В условиях задачи это отражено.
Условия задачи:
- СРОК СДАЧИ: ЗАВТРА (2 ФЕВРАЛЯ) ДО 10.00 по МСК!
- нам нужно только ЦЕЛИКОМ и ВОВРЕМЯ выполненная работа (никаких "я вам сверстаю половинку, и вы мне заплатите половинку" ;) )
- IE 7+, Opera 10+, FF 3+, Chrome
- все ваши стили вы пишете в файл style4.css
- на тестовой странице (в которой выv сдаете вашу работу) должны быть сначала подключены все наши нынешние файлы стилей, а после них – ваш
- все имена стилей и селекторов должны начинаться с префикса "s4_"
- ни в коем случае нельзя задавать общие стили (например: a. div. span. и т.д.) – буду проверять каждую строку.
- анимация разворачивания блоков и всплывающих балунов должна быть реализована на jQuery
Предоставим:
- оплата строго после сдачи работы
- макеты psd
- тз (уже вложены в проект)
- уже имеющиеся файлы стилей + все папки с картинками
Пожалуйста, сразу называйте Вашу цену.
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